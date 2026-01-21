「春高」の名称で馴染みの「JVA 第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会」が1月５日から11日にかけて東京体育館で行なわれた。高校生たちがシーズンの集大成として、日本一を懸けて戦った晴れ舞台。そこには将来の日本代表入りも期待される逸材たちの姿があった。金蘭会高校を優勝に導いた馬場photo by YUTAKA/アフロスポーツ■馬場柚希（ばば・ゆずき大阪／金蘭会高校３年）まずは、７年ぶり４度目の優勝を飾った大阪