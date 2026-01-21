2025Ç¯ÅÙ¤Î¡ÖJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØÁêÇÏ´ã¤¬¸«¤¿Ì´²¬ÅÄÈË¹¬¤¬¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤Ë¿Ï¸þ¤«¤Ã¤¿Æü¡¹¡Ù¡Ê²ÏÂ¼À¶ÌÀÃø¡Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Í¥ë·³ÃÄ¤ÎÁí¿ã¡×¤È¤·¤Æ¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¸Î¡¦²¬ÅÄÈË¹¬»á¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£º£²ó¤Ï²¬ÅÄ»á¤¬ÃÏÊýÇÏ¡¦¥³¥¹¥â¥Ð¥ë¥¯¤È´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿²÷¿Ê·â¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÆ±½ñ¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¡£Åö»þ¡¢²¬ÅÄ»á¤Î¿ÔÎÏ¤Ë¤è¤ê¥Û¥Ã¥«¥¤¥É¥¦¶¥ÇÏ¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿³°±¹À©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇ§Äê±¹¼ËÀ©ÅÙ¡×¤òÍøÍÑ