独自の戸籍制度と超学歴社会が特徴の中国では、高学歴な若者ほど未来が明るいはずだった。しかし「世界の働き方研究所」の調査によると、戸籍制度に起因する教育格差や年一度の最重要試験を乗り越えて大学や大学院を卒業しても、思うような職に就けない問題が深刻化していることがわかった――。※本稿は、世界の働き方研究所『労働時間を貯めて、休日に変える⁉ すごい 世界の働き方』（新星出版社）の一部を再編集した