青学大の3連覇で幕を閉じた箱根駅伝。山登りの5区で快走した黒田は卒業するが、選手層は厚い。来季も安定感は変わりなさそうだ第102回箱根駅伝は気象条件も良く、5区間で6人が区間新記録をマーク。総合優勝した青山学院大は往路復路とも大会新で、総合タイムは大会記録を3分45秒も上回る10時間37分34秒とハイスピードなレースになった。【写真】2位の國學院大と早大の工藤事前の予想では、昨年11月の全日本大学駅伝で上位を占めた