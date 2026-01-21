何でもありの世界に突入した米国による南米ベネズエラのマドゥロ大統領の拘束は、2026年の年明けから国際社会に衝撃を与えた。「アブソリュート・リゾルブ（絶対的決意）」と名付けた作戦では、米国が戦闘機や無人機など計150機以上を投入。陸海空軍に加えて情報機関なども総動員し、わずか5時間で電撃作戦を終えた。米軍の部隊が他国の首都で現職の大統領を拘束するという異例の軍事作戦は国際法違反との見方が大勢で、米国自らが