AI技術の発展はとどまることなく、「生成AI」の次には、「AIエージェント」といった自律型AIに向けての進展が盛り上がりを見せている。人間社会に入り込むことを目的とするロボットもヒューマノイド型を始め、その身体能力も劇的に向上しつつある。米国ビッグテックが躍進するかたわらで、日本の研究・開発の現場が目指すべき道について考える。本記事は栗原聡（編著）『AIの倫理人間との信頼関係を創れるか』（角川新書）から抜