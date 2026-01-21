「人の名前がパっと思い出せない」「社会とのつながりが減っている」シニア世代の中には、こうした不安を覚えている人もいるでしょう。こうした「脳の衰え」や孤独への懸念に対して、スマートフォンを「脳を鍛える最強の武器」に変えるべきだと提唱するのが、認知症専門医の内田直樹さんです。内田さんは、スマホを単なる暇つぶしの道具から、脳の粘り強さを高める「支援ネットワーク」の装置へとハックすることが重要だと言います