東京商工リサーチの統計によると、人材不足を原因とする倒産は2025年に397件と、過去最多を記録しました。採用環境は一段と厳しさを増し、大企業ですら人材確保に苦戦するなか、中堅・中小企業の採用難はより深刻な状況に陥っています。企業にとって「人材の確保」は、いまや喫緊の経営課題です。しかしその一方で、曖昧な表現や“釣り”とも受け取られかねない求人票で、求職者を引き寄せようとする企業が存在するのも事実です。