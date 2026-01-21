近畿地方では、21日(水)の午後は次第に雪が強まり、22日(木)にかけてピークを迎える見込みです。兵庫県と京都府では大雪警報の発表される可能性が高く、普段は雪が少ない近畿中部の平地でも大雪となる所があるでしょう。発達した雪雲が同じような場所にかかり続けた場合、短時間で積雪が急増するおそれがあります。車の立ち往生やスタックなど、交通障害に警戒してください。21日(水)の午後は次第に雪の降り方が強まる昼間も極寒