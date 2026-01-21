多死社会が到来するなか、火葬の在り方に変化が起きている。巨大利権と化した業者、そこに目を付けたハゲタカファンドに中国資本、そして料金の高騰。日本の葬送文化はどこへ向かうのか。『火葬秘史骨になるまで』（小学館）を上梓したジャーナリストの伊藤博敏氏が火葬ビジネスの裏面史を明かす（一部敬称略）。【全3回の第1回】【写真】「東京博善」の親会社である広済堂ホールディングスのトップに立った中国人実業家の羅怡