巨額の赤字に悩まされるOpenAIがついに広告事業に乗り出す事を決意した。今から数週間以内に、まずは米国から無料版ChatGPTと（月額8ドルの廉価版）「ChatGPT Go」の双方で広告のテストを開始するという。広告をやらない手はない以前から、OpenAIが主力商品のChatGPTに広告を載せることは「時間の問題」と見られていた。同社は昨年約130億ドル（約2兆円）の売上を記録する一方で、莫大なクラウド利用料や設備投資など出費が嵩んで