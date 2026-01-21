足元で加速する株高・円安・金利高。市場では高市政権の財政政策による「日本国債の信認低下」を危惧する声も上がるが、真の要因は別の場所にある。2026年3月末に控えた生命保険会社への「新監督基準（ESR）」の適用だ。この制度の壁が生んだテクニカルな需給の歪みが、超長期金利を不自然に押し上げてきた。制度移行の節目となる4月、これまでのトレンドは劇的に反転する可能性がある。日本経済の「反転のシナリオ」を、Jトラスト