日本と韓国の両政府が、防衛相会談を月内にも日本で開催する方向で調整していることがわかった。複数の日本政府関係者が明らかにした。昨年１１月の韓国軍機への給油支援中止で停滞していた防衛交流を活性化させ、協力関係を再構築して核・ミサイル開発を進める北朝鮮などへの抑止力を高める狙いがある。関係者によると、韓国の安圭伯（アンギュベク）国防相が今月下旬にも来日する方向だ。小泉防衛相が、地元・神奈川県横須賀