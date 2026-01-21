2026Ç¯1·î20ÆüÊüÁ÷¡¢NHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ë¸ÞÌ£ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÌÀ¤ë¤¤Æ¨¤²Êý¡×¤òÀâ¤­¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¸ÞÌ£¤µ¤ó¤¬¿´Íý³Ø¼Ô¤Îº£°æ¤à¤Ä¤ß¤µ¤ó¤È¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù2023Ç¯11·î¹æ¤Îµ­»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£*****¿´Íý³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¸À¸ì³Ø¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¤Ë¤â·È¤ï¤ëº£°æ¤à¤Ä¤ß¤µ¤ó¤Î¡Ø¸À¸ì¤ÎËÜ¼Á¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¦Ãæ¸ø¿·½ñ¡Ë¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤êÏÃÂê¤Ç¤¹¡£Æ±½ñ¤Ç¤Ïµ¼²»¸ì¤äµ¼ÂÖ¸ì¤¬¸À¸ì¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Êº£