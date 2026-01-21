都心では生ゴミを荒らす厄介者としてのイメージが強いカラスだが、都市鳥研究会の調査では生息数がピーク時（2000年）の約2割にまで落ち込んだことが判明した。要因にはゴミ対策の徹底などがあげられる。同研究会は「カラスは人間社会の鏡」とも指摘。バブル期の飽食から一転、ゴミの減少と共に姿を消しつつあるのだ。 【画像】専門家が指摘するカラスの数が減ることで我々が被る被害 しかし、種子散布や捕