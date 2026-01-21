イランの最高指導者ハメネイ師（最高指導者事務所提供、ゲッティ＝共同）【テヘラン共同】イラン軍当局者は20日、同国の最高指導者ハメネイ師に対するいかなる行動も取らないよう、トランプ米大統領に警告した。イランでの反政府デモを受け、トランプ氏が米メディアに「（イランは）新しい指導者を探す時だ」と述べ、ハメネイ師の交代を要求したことなどに反発したとみられる。AP通信が報じた。ハメネイ師に対する攻撃があれば