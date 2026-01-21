アニメ『BLEACH』（ブリーチ）の軌跡を振り返る特別企画「TV ANIMATION 『BLEACH』 THE STORIES」の第1弾となる企画が発表された。「死神代行篇」のスペシャルビジュアルが解禁となった。【動画】めっちゃ懐かしい！『BLEACH』OP映像「＊〜アスタリスク〜」さらに、座談会インタビュー動画【『BLEACH』THE STORIES OF CASTS - 死神代行篇】を『BLEACH』アニメ公式YouTubeチャンネルにて公開。森田成一（黒崎一護役）がMCとなり