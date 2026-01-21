福岡市は、さまざまな理由で耕作されなくなった市内の農地を活用する取り組みを進めています。この取り組みに賛同した企業では、従業員が野菜の収穫を体験しました。■奥村誠悟記者「去年の秋に作付けしたキャベツや白菜が畑いっぱいに育ちました。これから収穫が行われます。」福岡市西区今宿の農地で20日、野菜を収穫したのは、県内の企業の従業員などおよそ50人です。収穫された野菜は去年、従業員たちが苗を植えました。この取