米欧の対立激化でドル安優勢にドル円は一時１５７円台半ばに下落する場面も＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル安が優勢となり、ドル円は一時１５７．５０円に値を落とす場面も見られた。グリーンランドを巡る米欧の対立が激化しており、米株式市場は大幅安、米国債も売りが強まり、利回りが急上昇していた。ただ、為替市場はそれに比べれば落ち着いた動きをしていた印象。米国債利回りの上昇については、デン