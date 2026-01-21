たっぷりの大根おろしを煮汁に加える「みぞれ煮」は、旬の大根を存分に味わえる家庭料理の定番。おろしの水分が食材を包み込み、さっぱりとした後味にしてくれます。今回は、魚・肉から、ボリュームたっぷりの厚揚げまで、バリエーション豊かな8選をご紹介します。【生臭さゼロ】ふんわり柔らか！ サバのさっぱりみぞれ煮香ばしく焼いたサバをだし汁で煮含めることで、驚くほどふっくら仕上がります。下処理で塩を振り、余分な水分