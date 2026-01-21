立憲民主、公明両党は、新党「中道改革連合」の衆院選対応を巡り、公明側の立候補予定者を比例選の名簿上位で処遇する方向で調整している。その代わりに立民は、立民側候補が出馬する小選挙区選で、公明側から支援を得られることに期待を寄せており、「バーター協力」が成功するかどうかが焦点となっている。（服部菜摘、林航）山場「公示日の前日までギリギリ話し合いたい」。立民の安住幹事長は２０日、党本部で記者団にそう