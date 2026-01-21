“最強グラビアシスターズ”として知られる都丸紗也華と都丸亜華梨が、20日発売の『週刊SPA！』1月27日号に登場した。【写真】わがままボディを披露した都丸紗也華＆都丸亜華梨グラビア界の最強姉妹による写真集タイトルが『とまるtoとまる』に決定。さく裂する2つの“わがままボディ”と、ここでしか見られないアザーカットで、姉妹の絆を鮮烈に解き放つ。selfish、能美真奈、根本凪らも登場する。