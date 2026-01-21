テレビ朝日系で放送中のドラマ『相棒 season24』第13話に毎熊克哉とA.B.C-Zの橋本良亮が出演する。 参考：玉置玲央×三浦翔平×佐々木蔵之介×毎熊克哉×松下洸平『光る君へ』“最期”の名演を振り返る 2000年に『土曜ワイド劇場』の一作として誕生して以来、“国民的ドラマ”としての地位を築き上げた『相棒』。シリーズ誕生25周年、“四半世紀”という記念すべき節目を迎える『season24』では、通算11シーズ