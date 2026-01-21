UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 インテル・ミラノとアーセナルの試合が、1月21日05:00にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。 インテル・ミラノはマルクス・テュラム（FW）、ラウタロ・マルティネス（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、ガブリエルジェ