介護サービスを利用するためには、まず要介護認定を受ける必要があります。介護認定調査は、本人の心身の状態や生活状況を確認し、どの程度の支援が必要かを判断する大切な手続きです。申請から調査、審査、判定までの流れを理解しておくことで、手続きをスムーズに進められます。 本記事では介護認定調査の流れについて以下の点を中心に紹介します。 介護認定調査とは？ 介護認定調査の流れ 介護認定調査後に