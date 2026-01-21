UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 レアル・マドリードとモナコの試合が、1月21日05:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。 レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、フランコ・マスタントゥオノ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するモナコはフォラリン・バロガン（FW）、アレクサンド