UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 トットナムとドルトムントの試合が、1月21日05:00にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。 トットナムはドミニク・ソランケ（FW）、ジェド・スペンス（DF）、シャビ・シモンズ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するドルトムントはセール・ギラシ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）、カリム・