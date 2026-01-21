UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 ビリャレアルとアヤックスの試合が、1月21日05:00にエスタディオ・デ・ラ・セラミカにて行われた。 ビリャレアルはアジョセ・ペレス（FW）、タニ・オルワセイ（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアヤックスはミカ・ゴドツ（FW）、カスパー・ドルベリ（FW）、オスカル・グロフ（MF