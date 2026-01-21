ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月12日にPlayStation 5の本体カバーとDualSense ワイヤレスコントローラーの新色「ハイパーポップ コレクション」を発売する。価格は、本体カバーが1万1480円、コントローラーが1万2480円。全国のPlayStation 取扱店で予約受付中だ。●ブラックからネオンカラーへのグラデーション RGBライトから着想新製品は、ブラックからビビッドなネオンカラーへと変化するグラデーションの