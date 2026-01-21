「ミスをしてしまうのは練習が足りないからだ」そんなふうに自分を責めた経験はないだろうか。プロカードゲーマーの茂里憲之氏は、練習量を増やしても完全にミスを無くすことはできないと語る。無数の選択肢が存在するカードゲームで培われた勝つための思考法は、実はビジネスの現場にも通じるものがある。※本稿は、プロカードゲーマーの茂里憲之『カードゲームで本当に強くなる考え方』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集したもので