サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップは、現地１月20日に準決勝が行なわれ、大岩剛監督が率いるU-23日本代表が韓国と対戦。36分にCKからDF小泉佳絃が押し込んだ１点を守り切り、１−０でライバルを撃破した。韓国メディア『スポータルコリア』によれば、U-23韓国代表を率いるイ・ミンソン監督は、シュート数１対10と圧倒された前半の出来を嘆いた。「前半は少し臆病になりすぎたと思う。後半はよく戦ったが、得点できなか