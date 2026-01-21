SnowManの宮舘涼太が、本木雅弘主演の映画「黒牢城」（監督黒沢清、今年公開）に出演する。戦国時代を舞台にしたミステリー。原作小説は第166回直木賞を受賞。山田風太郎賞、「このミステリーがすごい！」など史上初めて4大ミステリー賞も総なめにした米澤穂信氏の人気作だ。手掛けるのは「スパイの妻」でベネチア国際映画祭の監督賞を受賞した黒沢清監督。本木と黒沢監督は初タッグとなる。本木演じる主人公は織田信長に