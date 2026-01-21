C大阪の選手やスタッフが思いを語る連載「サクラ咲ケ」。今回は昨季の主将、MF田中駿汰（28）が登場、来月から始まる半年間の「百年構想リーグ」への思いを語ります。開幕戦は2月7日のG大阪戦。最大5万人を収容するヤンマースタジアム長居での一戦の必勝を誓った。セレッソサポーターの皆さん、田中駿汰です。2月7日から半年間の「百年構想リーグ」が始まります。優勝を目指して、しっかり準備しているところです。柏から田中