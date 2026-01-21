20年「スパイの妻」でベネチア映画祭（イタリア）銀獅子賞（監督賞）を受賞した黒沢清監督（70）が、直木賞と山田風太郎賞をダブル受賞した作家・米澤穂信氏の21年の小説「黒牢城」を映画化（26年公開）し、初タッグを組む本木雅弘（60）が主演することが20日、分かった。時代劇に初挑戦する同監督は、吉高由里子（37）とSnow Man宮舘涼太（32）とも初タッグを組む。黒沢組に参加経験のある菅田将暉（32）青木崇高（45）柄本佑（39