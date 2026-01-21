きょう21日に放送されるフジテレビ系ドラマ『ラムネモンキー』(毎週水曜22:00〜 ※FODで次話先行配信))の第2話に、西田尚美と島崎和歌子が出演する。島崎和歌子西田が演じるのは、中学時代の吉井雄太(反町隆史)が密かに想いを寄せていた“学年のマドンナ”の通称・ミンメイ。反町とはこれまでに『Over Time』(フジテレビ系、99年)、『相棒』(テレビ朝日系、18年)などで共演しており、反町が「10代の頃、モデルの時から知っている方