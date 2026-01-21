アップルの「iPhone 18」シリーズや「iPhone Air 2」の画面サイズとデザインに関する情報が報じられています。 Digital Chat Stationによれば、「iPhone 18 Pro／Pro Max」には「iPhone 17 Pro／Pro Max」と同じ、6.3インチ／6.9インチのディスプレイが採用されるとのこと。 iPhone 18 Pro／Pro Maxでは、「TrueDepth」カメラを画面下に埋め込む「画面下Face ID」が採用される見通しです。ただし、これにより画面上部の