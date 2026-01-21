ある日、断捨離に目覚めた姑。休日を返上して手伝った知人でしたが、その結末に開いた口が塞がりませんでした。知人から聞いたお話です。 物が捨てられない姑 私は30代の主婦です。私の姑は比較的いい人なのですが、1点だけ困っているところがありました。それが、物をなかなか捨てられない性格だということ。 義実家には、お店でもらった袋が大量にとってあり、デパートの紙袋も何十枚と保管してあります。家じゅう物