¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶²¤ë¤Ù¤·!¾Ã¤·¥´¥à¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÃÈÏ§¤ÎÁ°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¾±»Ê»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸« ¡Ö¥ß¥­¥Æ¥£¤¬¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥Þ¥ÛÂß¤·¤Æ¤ß¤Ê!¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤éÅÏ¤·¤¿¤é¼Ì¿¿»£¤ê¤À¤·¤Æ¥³¥ì¡×¤ÈÃÈÏ§¤ÎÁ°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤òÅê¹Æ¡£³Û¤¬¡È¤½¤ê¹þ¤ß¡É¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤­¤¯¸åÂà¤·¤¿¡¢»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤Î¥«¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂç