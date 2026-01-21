第１０２回箱根駅伝（２、３日）で往復路、総合すべて新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の原晋監督（５８）が、５区で区間新記録をマークした「シン山の神」黒田朝日、８区３年連続区間賞の塩出翔太、チームを陰で支えた徳澄遼仁主務ら４年生の選手とマネジャー計１４人にプレゼントする卒業旅行の行き先が、太平洋マリアナ諸島グアムに決まったことが２０日、分かった。２月下旬にグアム有