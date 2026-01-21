俳優の本木雅弘（６０）が、主演映画「黒牢城（こくろうじょう）」（黒沢清監督、２０２６年公開）で戦国武将の荒木村重役を演じることが２０日、分かった。斎藤道三役を演じた２０年のＮＨＫ大河「麒麟がくる」以来６年ぶりの時代劇で、２４年の「海の沈黙」（若松節朗監督）以来２年ぶりの主演映画となる。直木賞と山田風太郎賞を受賞した米澤穂信氏の同名小説を映画化。籠城作戦により密室となった城で起きる殺人と、怪事件