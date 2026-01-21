1990年代に不良漫画の金字塔を打ち立てた『クローズ』、そして00年代にその精神を継承した『WORST』の完結から約13年。漫画家・髙橋ヒロシが再び自らペンを執った正統続編『ダストランド』が、2026年1月13日発売の「ヤングチャンピオン」にて幕を開けた。 【画像】髙橋ヒロシ『ダストランド』予告カット 累計発行部数9000万部を超える伝説的シリーズの復活は過去の焼き直しではなく、時代の変遷と共