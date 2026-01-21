バルセロナはラ・リーガ第20節でレアル・ソシエダと対戦し1ｰ2で敗北を喫した。この敗戦で2位のレアル・マドリードに勝点差1に縮められる結果となり、右太ももの打撲で欠場したハフィーニャへの依存がまたしても浮き彫りとなる結果となった。昨季のハフィーニャが叩き出した公式戦57試合で34ゴール26アシストという結果や、スーペルコパでの2ゴールは攻撃での貢献度の高さを示したが、今季は皮肉にも欠場した12試合で守備での貢献度