女子プロゴルフでツアー通算７勝の佐伯三貴（４１）と結婚した、ボートレーサーの森照夫（３７）が、結婚パーティーの様子をアップした。２０日に自身のインスタグラムを更新し「皆さまありがとうございました♪Ｐａｒｔ２」と投稿。部屋には「ＪＵＳＴＭＡＲＲＩＥＤ」と書かれたガーランドなどが飾られ、たくさんの友人が集まった。森と佐伯はホワイトコーデで統一。仲良く体を寄せ合い、手で“アロハ”のポーズを取った