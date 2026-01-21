今日はいったい、何の日でしょうか？知っていると、今日を特別な日に感じることができるかも…！「1月21日」今日は何の日？「1月21日」は、何の日でしょうか？ヒントは、東京近郊の名山に新たなアクセス手段が登場した日。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「高尾山のケーブルカーが開業した日」でした！1月21日は、「高尾山のケーブルカーが開業