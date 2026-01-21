サッカー・スペイン4部のUEサン・アンドレウは20日、神村学園MF細山田怜真選手の加入内定を発表しました。細山田選手は全国高校サッカー選手権の3回戦でゴールをあげるなど、神村学園の“夏冬2冠”達成の偉業に貢献しました。また、同じく高校サッカー選手権に出場しベスト8入りを果たした興國MF樺山文代志選手も、同クラブへの加入が内定。湘南・杉浦誠黎選手が期限付き移籍で加入することも決まっており、10代の日本人選手3人が