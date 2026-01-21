2026年1月20日、中国メディアの環球時報は、中国とカナダとの間で結ばれた電気自動車（EV）新協定に関するカナダメディアの伝え方を紹介する記事を掲載した。記事が紹介したのは、カナダのニュースサイトCP24の1月18日付報道。記事によると、CP24は冒頭で「カナダ側が中国製EVに対し年間4万9000台の輸入枠を設定し、枠内では6．1％の最恵国税率を適用する」という新協定の内容に触れ、カナダ国内の自動車メーカーが地元の雇用やサ