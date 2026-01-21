2025年大人気だったSUVアメリカの電気自動車（EV）市場において、ホンダの存在感がこれまで以上に高まっています。その象徴的な成果として、ホンダの電動SUV「プロローグ」が2025年の米国EV販売ランキングで第6位にランクインしました。【画像】超カッコいい！ これが「大人気」なホンダ最新「デカいSUV」の姿です！（30枚以上）年間販売台数は4万1194台を記録し、数多くの新興メーカーや老舗ブランドのEVが競合する中で、確