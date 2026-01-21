西武の山田陽翔（21）が、自主トレを行う石垣島でステップアップを誓った。昨年に続き平良海馬（26）の自主トレに参加。3年目の昨季はプロ初登板から15試合連続無失点を記録するなど、49試合登板し防御率2・08の好成績を残した。オフの平良との練習で栄養学やメカニクスなどを学べたことがブレークの大きな要因。今年も継続して先輩右腕とのトレーニングで、さらなる飛躍を目指す。昨季セーブ王に輝いた平良が今季は先発に転向