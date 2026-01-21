きのうは二十四節気の一つ「大寒」でした。暦に合わせるかのように、寒波がやってきています。今回の寒波は、「長く居座る」というのが特徴ですが、中でも1回目のピークが今夜からあすにかけてとなりそうです。きのうは、北陸から北が雪の中心でしたが、きょうは西日本の日本海側にも雪の範囲が広がってきます。日本海側を中心に広い範囲で、山沿いだけではなく平地でも大雪となる所があるでしょう。北よりの風も強まり、ふぶく所