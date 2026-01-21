102年前の今日、ロシア革命を成し遂げたレーニンが死去した。ソヴィエト連邦という新しい「帝国」を建設した不世出の革命家で、その暴力も辞さない苛烈な政治スタイルは、現代ロシアのプーチン大統領にも引き継がれている。【写真を見る】「レーニン」は実はペンネーム実際の本名とはさて、よく知られる通り、「レーニン」という名前は本名ではなく筆名である。その由来は「シベリアのレナ川にちなんだもの」など諸説あるが